Viatura da PM atropela duas pessoas em Paripe

Uma viatura da Polícia Militar (PM) atropelou duas pessoas na Avenida São Luís, na tarde deste sábado, 7, no bairro de Paripe, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a PM seguia para atender uma ocorrência quando as duas pessoas atravessaram a rua repentinamente.

A Stelecom informou ainda que as duas pessoas foram socorridas para o Hospital do Subúrbio. Não informação do estado de saúde delas.

