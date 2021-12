Viatura da Guarda Municipal colide em poste no Stiep

Uma viatura da Guarda Municipal colidiu em um poste na Rua Professor Manoel Ribeiro, na curva da subida do Centro de Convenções, no Stiep, na manhã desta sexta-feira, 29. De acordo com o guarda municipal Felipe Silva, o motorista do veículo bateu após desviar de um cachorro que atravessava a rua. O condutor, que não teve o nome revelado, não ficou ferido, segundo o colega.











