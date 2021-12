Viatura bate em poste ao evitar atropelar homem em fuga

Uma viatura da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) se envolveu em um acidente na avenida San Martin, na madrugada desta segunda-feira, 26, durante perseguição a um motociclista.



Em nota, a PM conta que, por volta de 1h39, a guarnição fazia ronda na região quando avistou o motociclista que teria cometido uma infração de trânsito, nas proximidades do Colégio Modelo. Os policiais ordenaram a parada do homem, que desobeceu e tentou fugir na moto Honda CG de cor vermelha.



Mas ele acabou colidindo em um muro e caiu na pista. Para não atropelar o rapaz, o condutor da viatura desviou do motociclista e bateu em um poste. Ainda segundo a PM, a viatura teve avarias na caixa de roda dianteira e no farol do lado direito.



O motociclista, que não teve o nome divulgado, fraturou uma das mãos e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu). Nenhum policial ficou ferido durante a ação.

