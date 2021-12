Vias de saída da cidade têm fluxo intenso

O movimento de saída da capital em direção ao interior do estado, para o feriado de São João, é intenso desde desde a manhã desta quarta-feira, 22. Seja por via marítima ou pela estrada, os viajantes precisaram de paciência para driblar os transtornos da viagem.

Quem optou por sair de Salvador pela rodoviária sofreu com o atraso dos ônibus pela manhã. À tarde, os serviços já estavam regularizados.

De acordo com o coordenador de fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos da Bahia (Agerba), Abdul-Ramid, o atraso se deu por conta de um engarrafamento na BR-324, que impediu que os veículos chegassem pontualmente.

Rodovias

Segundo Abdul, para esta quinta, 23, estão disponíveis 500 horários extras. Entre os dias 17 e 27 deste mês, são esperados cerca de 175 mil passageiros no terminal rodoviário.

Nesse período, os destinos mais procurados pelos soteropolitanos são as cidades do Recôncavo baiano. Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Amargosa, Cachoeira e São Félix são as mais requisitadas.

A estudante Sabrina Matos, 26, que estava a caminho de Amargosa, disse preferir viajar de ônibus. Para ela, a viagem de coletivo é menos estressante do que dirigir.

"Eu tenho carro, mas prefiro viajar de ônibus. É mais seguro. Assim, a gente viaja com os amigos tranquilamente e pode ir se divertindo o caminho todo, sem a tensão de estar no engarrafamento", descreveu.

Na BR-324, motoristas e passageiros enfrentaram um longo congestionamento. O ponto mais crítico estava no km-598, altura de Candeias.

Bom Despacho

No ferryboat, o tempo de espera, nesta quarta, era de até uma hora e meia para veículos e 40 minutos para pedestres, conforme a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema. Os passageiros, no entanto, apontaram que a demora era superior à informada.

"Eu estou aqui há três horas e ainda não tenho previsão de embarque. O que importa no final é ver a família e curtir o feriado, mas a espera para viajar é desgastante", pontuou a auxiliar administrativa Patrícia Moreira.

Operação São João

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) iniciou a Operação São João antes mesmo do feriado. A ação segue até a próxima segunda, 27, quando o fluxo de retorno deve terminar.

O esquema de fiscalização da PM conta com horários especiais durante todo o período junino, tanto nas rodovias do estado quanto no terminal marítimo.

adblock ativo