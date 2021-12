Vias da capital baiana vão ganhar 50 novos radares

Cerca de 50 novos radares, para combate de excesso de velocidade, devem estar prontos para funcionar nas principais vias da capital baiana, até o final de agosto.

A previsão é do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro). O órgão delegado do Inmetro na Bahia realiza, desde o último dia 18, a verificação metrológica dos novos aparelhos.

Os equipamentos serão instalados em ruas e avenidas onde o tráfego de veículos é intenso.

Em março deste ano, 326 novos aparelhos foram adquiridos pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Eles serão implantados de forma gradual, conforme passem pelo processo de aferição.

Os equipamentos funcionam em um sistema a laser, cuja nitidez e alcance das imagens registradas são de melhor qualidade. Isso possibilita maior rigor na segurança.

Conforme o diretor-geral do Ibametro, Osny Bomfim, a verificação é imprescindível para que o radar comece, de fato, a operar nas vias.

Segundo ele, a previsão é que até o final de 2014 sejam aferidos equipamentos que monitoram cerca de 360 faixas da cidade.

"É um trabalho que consiste em atestar a conformidade dos instrumentos de medição instalados para garantir a confiabilidade no resultado das imagens", explicou.

Ainda segundo Bomfim, "os novos radares são mais precisos que os demais e indicam, com nitidez, o veículo infrator. Eles captam a imagem em uma faixa maior de distância, entre 17 e 25 metros, mas, para isso, é preciso que sejam testados", disse.

A aferição dos aparelhos é realizada por uma equipe específica do Ibametro, que verifica os equipamentos das 22h à meia-noite, para evitar transtornos à mobilidade urbana.

"Para conseguirmos observar o funcionamento do radar, precisamos bloquear a via e circular diversas vezes com o veículo, provocando a captação das imagens. Por isso, todo processo é feito à noite, para não causar congestionamentos", afirmou.

Novos equipamentos

Ao todo, de acordo com informações da assessoria de comunicação da Transalvador, atualmente, somente 80 radares híbridos estão em funcionamento.

Após a aferição dos novos radares, os antigos equipamentos serão substituídos.

A previsão é que até novembro 250 das 504 faixas de trânsito previstas para ser contempladas já tenham os novos equipamentos.

O prazo para que todos os radares estejam funcionando é o segundo semestre do ano que vem. Os novos aparelhos, além de verificarem velocidade e avanço de sinal, são capazes de fiscalizar outras infrações de trânsito.

