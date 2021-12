Viagem de teste do metrô chama a atenção

Muitos que passaram na manhã desta quarta-feira, 9, perto da estrutura da linha 1 do metrô de Salvador foram surpreendidos pela movimentação sobre os trilhos.

Após 14 anos de obras, uma composição completa (quatro carros) passou por testes de tração e frenagem ao longo de todo o circuito da linha 1, entre o Acesso Norte e a Estação da Lapa.

Segundo a assessoria de comunicação da CCR Metrô Bahia, responsável pela obra e por operar o sistema nos próximos 30 anos, também foram avaliadas pelos técnicos as medições das estações e dos túneis, visando a eventuais adequações do sistema.

Expectativa

A previsão da concessionária é que a operação assistida do primeiro trecho da linha 1 do metrô (roteiro Lapa-Retiro) tenha início em 11 de junho deste ano.

Já a operação comercial deve começar em 15 de setembro, com número restrito de passageiros e sem intervalos regulares entre as viagens. Até lá, outros testes e vistorias serão realizados nos trens, conforme informações fornecidas pela concessionária do sistema.

A entrega definitiva da linha está programada para acontecer em janeiro do ano que vem. A expectativa da CCR é que, quando estiver em pleno funcionamento, o trecho atenda cerca de 470 mil passageiros diariamente. Já em 2042, cerca de 800 mil passageiros deverão utilizar o metrô entre o Acesso Norte e a Lapa.

Segundo o diretor-presidente do Grupo CCR, Harald Zwetkoff, cada trem tem capacidade para mil passageiros, mas as primeiras operações irão acontecer com um limite de 500 pessoas.

A tarifa do metrô ficou definida em R$ 3,10. Os usuários poderão pagar R$ 3,90, caso queiram utilizar metrô e ônibus integrados.

Linha 2

Sobre a linha 2 do sistema metroviário soteropolitano, a CCR Metrô Bahia informa que ainda este mes terão início um trabalho de sondagem e estudos do terreno da avenida Luiz Viana Filho (Paralela), onde será erguida uma nova estrutura.

A primeira etapa desta fase tem prazo de entrega fixado em outubro de 2015. Nesse período, será entregue a estação Detran. Seis meses depois, em abril de 2016, está prevista a conclusão das estações Rodoviária, Imbuí e Pituaçu.

Em outubro do mesmo ano, o metrô deve chegar a Mussurunga, Flamboyants e Bairro da Paz. A estação do aeroporto será última a ser entregue. A conclusão está prevista para abril de 2017.

No teste desta quarta, a composição cumpriu trajeto pela via 1 da estrutura, no sentido Lapa, e retornou ao Acesso Norte utilizando a via 2, na direção inversa. Levava a bordo funcionários e técnicos da CCR Metrô Bahia.

