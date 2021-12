Viadutos da Rótula irão melhorar tráfego em área que recebe 40 mil veículos/dia

A entrega de três viadutos na região da Rótula do Abacaxi, que deve ocorrer até o final da tarde desta quarta-feira, 29, promete dar fim aos constantes engarrafamentos que fazem parte da rotina dos soteropolitanos que são obrigados a passar pelo local.



Os equipamentos que fazem a ligação entre as avenidas Bonocô, Heitor Dias, além da Ladeira do Cabula, Iguatemi e BR-324 devem desafogar a área por onde passam 40 mil veículos diariamente. A estimativa é que o fluxo ainda aumente para 62 mil veículos.





Ele também pode ser usado para quem quer chegar à Avenida Paralela. “Na BR-324, é só pegar o acesso à Avenida Luís Eduardo Magalhães”, explicou o presidente da Conder na coletiva realizada na manhã dessa terça, 28, para explicar as mudanças no tráfego.



Com a proibição de chegar à Rótula do Abacaxi pela Ladeira do Cabula, o motorista terá que, na altura da Escola Municipal Antônio Eusébio (Rua Cristiano Buys), seguir pelo Viaduto 16. Após o final do declive, uma bifurcação dá a possibilidade de seguir para a Avenida Barros Reis ou ainda para a Avenida Heitor Dias (caso o condutor opte pelo Viaduto 11).



Mesmo com a liberação dos viadutos, as obras no local continuam para conclusão de trabalhos de pavimentação e da finalização do Viaduto 12, que fará a ligação entre a BR-324 e a Avenida Heitor Dias. De acordo com Milton Villas-Bôas, o elevado ficará pronto em um mês, mas a utilização dele só pode ocorrer quando toda a obra estiver pronta. Por isso, a liberação só deve ser feita na inauguração de toda a Via Expressa.



Os equipamentos fazem parte da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, que é uma realização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

Fazem parte do complexo os viadutos 14 a 15, que foram liberados para o tráfego no início do mês de agosto, e são utilizados por quem vem do Iguatemi em direção ao Retiro (Viaduto 15) e por quem segue do Retiro par a o Iguatemi (Viaduto 14).



