Viadutos apresentam sinais de degradação

Salvador possui 29 viadutos. O dado é da Superintendência Municipal de Conservação e Obras Públicas (Sucop). A TARDE esteve em oito destas estruturas e encontrou sinais de degradação. São rachaduras expostas, buracos, infiltrações e pilares de sustentação à mostra. Na lista dos viadutos que apresentam problemas estão: Motoristas, no Largo do Tanque; Vale de Nazaré; Rodoviários, no Iguatemi; Independência, no início da Cardeal da Silva, sentido Federação, e Baixinha de Santo Antônio, no final da Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Segundo a engenheira de tráfego Cristina Aragon, a manutenção tem que ser constante. O desgaste se dá rapidamente por causa dos gases liberados pelos veículos e a salinidade da cidade, que afeta o concreto e as ferragens. "É perigoso mantê-los sem manutenção", aponta. O especialista em trânsito e médico, Eduardo Sampaio, critica a qualidade do material utilizado. "Vejo concreto soltando, ferragens expostas, saliências e ressaltos nas subidas e descidas", afirma.

Problemas - Além da falta de manutenção, especialistas afirmam que a maioria dos viadutos foi mal projetada. Eduardo Sampaio visitou, com a reportagem, oito viadutos para analisar suas principais falhas. "O único viaduto em Salvador que pode ser considerado 100% eficaz é o Mário Andreazza, localizado na antiga 1ª Rótula do Aeroporto", avalia Sampaio.

Ele explica que existem dois tipos básicos de viadutos: o cruzado e o em T. O viaduto cruzado é aquele que permite o cruzamento de pistas nos dois sentidos. É o caso do Mário Andreazza. O viaduto em T é construído no final de vias sem continuação, como aquele que leva ao CAB, na Avenida Paralela, sentido Aeroporto.

"Para ser totalmente funcional, um viaduto deve permitir todas as interfaces entre as vias, sem interrupções, fazendo com que os diversos fluxos sigam suas rotas de forma contínua. O Mário Andreazza tem as oito alças necessárias para que todos os fluxos sigam seus cursos naturalmente", diz Sampaio.

O engenheiro de tráfego Hernani Oliveira afirma que o Dona Canô, que liga a Avenida Pinto de Aguiar a São Rafael, tem angulação dos polos que chegam a 90º graus. A angulação é perigosa e dificulta a manobra. "Deveria ter duas pistas em cada sentido. Faltam as alças de acesso e descida em algumas direções", aponta o especialista Eduardo Sampaio.

Já o Viaduto Nelson Dahia (situado na Av. Tancredo Neves, próximo à entrada de Pernambués), foi erguido no sentido contrário, segundo a análise de Sampaio. "Deveria ser sentido Iguatemi/Paralela. Quem quisesse sair da Paralela para a parte principal da Tancredo Neves, onde fica a loja Tend-Tudo, passaria por debaixo do viaduto e não por cima. A via exclusiva de ônibus teria um retorno para a Paralela por uma alça de subida e eliminaria o semáforo", afirma.

A Rótula do Abacaxi, com seis viadutos, precisaria, de acordo com Sampaio, de apenas dois. "Ligando em faixas duplas ou triplas a Avenida Heitor Dias à Ladeira do Cabula", afirma. "A desapropriação permitiria que todas as alças fossem construídas. Mas o pior é a manutenção de semáforos", afirma.

