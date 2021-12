Viaduto que liga Stella Maris à avenida Paralela é inaugurado

Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira, 8, o viaduto de Stella Maris, que faz a ligação entre a Alameda das Praias do bairro e a avenida Paralela. O novo elevado faz parte do pacote de obras complementares do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas e foi entregue pelo governador Rui Costa.

A inauguração vai permitir o avanço das obras do trecho que liga a Estação Mussurunga à Estação Aeroporto do metrô, que deve ficar pronta no início de 2018. No momento, para fazer o mesmo trajeto, os motoristas precisam atravessar a avenida no sentido aeroporto.

Com duração de 10 meses, a obra do novo viaduto contou com um investimento de R$ 22,5 milhões. Já o investimento total foi de R$ 61 milhões, abrangendo a construção dos três grandes viadutos (além do de Stella Maris, já estão em funcionamento o elevado da região da Ferreira Costa, entregue em 20 de junho, e o da região do Shopping Paralela, inaugurado em 11 de julho).

De acordo com Rui Costa, a Bahia terá a terceira maior extensão de metrô do Brasil, com 42 quilômetros de trilhos. "Nós vamos iniciar mais uma etapa, que são cinco quilômetros de Pirajá até Águas Claras. São duas novas estações, na chamada região da Brasilgás. Vai ter uma estação e lá, em Águas Claras, mais outra estação. Com isso, nós vamos atender mais pessoas dentro do metrô e vamos melhorar a infraestrutura para aquele lado da cidade”.

Vias de grande circulação

O novo viaduto vai substituir o retorno em nível, na esquerda, que aumentava os congestionamentos na via principal. Com 450 metros e duas faixas de tráfego, além de calçada para pedestres, iluminação pública e sinalização horizontal e vertical, o viaduto vai desafogar as vias de grande circulação, diminuindo os riscos e garantindo a fluidez e a segurança do trânsito na região.

Obra foi entregue nesta quarta-feira, 8, pelo governador Rui Costa (Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE​)

