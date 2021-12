Viaduto é inaugurado nas imediações de shopping na Paralela

O viaduto nas imediações do Shopping Paralela, em Salvador, foi entregue na manhã desta terça-feira, 11, por volta das 9h. Esse é o segundo equipamento que integra as obras complementares do metrô a ser inaugurado.

A estrutura foi alvo de polêmica no último domingo, 9. Isso porque a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) resolveu liberar o fluxo no local. Contudo, o viaduto foi fechado 20 minutos depois por policiais militares. O Governo do Estado, responsável pela obra, argumentou que o equipamento ainda não estava finalizado e passava pelos últimos retoques antes da inauguração.

Durante a inauguração, o governador Rui Costa (PT) explicou que, a após a conclusão da obra pela CCR Metrô, é realizada uma inspeção final por representantes do estado para vistoriar o trabalho, o que foi feito neste fim de semana.

O elevado vai permitir o retorno no sentido aeroporto-Centro e tem como objetivo desafogar o fluxo na avenida Paralela, uma das principais da cidade.

O governador defendeu que além de melhor do trânsito na Paralela, a inauguração do viaduto beneficia o metrô. "A obra do metrô avança mais rapidamento com a conclusão desse viaduto. Então, até dezembro vamos comemorar a conclusão de todas as estação da Paralela".

A estrutura tem aproximadamente 320 metros de extensão, com duas faixas de tráfego. O investimento foi de R$ 16,7 milhões.

O estado já tinha liberado o viaduto que fica nas imediações da Ferreira Costa. Outro equipamento no acesso ao bairro de Stella Maris está em construção, sem previsão para liberação.

