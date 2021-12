Viaduto de acesso à BR-324 continua interditado por carreta tombada

Um dia após o acidente, a carreta que tombou no viaduto de acesso à BR-324, no Cabula, ainda continua no mesmo local na manhã desta quinta-feira, 7. Por conta do veículo, o tráfego no Complexo Viário de Todos-os-Santos fica congestionado nos horários de fluxo intenso.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a carreta, que transportava um contêiner, será removida por um guindaste particular. A empresa responsável não foi identificada.

adblock ativo