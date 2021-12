Viaduto da Gamboa é liberado após 45 dias de reforma

O Viaduto da Gamboa foi liberado nesta sexta-feira, 10, após 45 dias de interdição para reforma. Durante as obras da via, que faz a ligação entre alguns dos principais pontos da capital baiana como o Campo Grande e a Avenida Contorno, foi recuperada a estrutura do viaduto, que continha rachaduras, problemas de ferrugem e goteiras.

Somado aos problemas físicos, uma colisão de uma carreta no início do mês de junho em uma das barras de sustentação do viaduto, abriu fendas nas duas extremidades da estrutura, o que gerou risco de desabamento.

Segundo informações da prefeitura, as obras tiveram um custo total de R$ 500 mil aos cofres do município. Antes da interdição, passavam cerca de mil veículos por hora nos horários de maior intensidade do trânsito em Salvador.

