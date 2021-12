ViaBahia diz que obra não afetará tráfego na BR-324

A ViaBahia, concessionária que administra um trecho da BR-324, informou que os reparos na adutora, na altura da Jaqueira do Carneiro, não devem interferir no tráfego da rodovia durante o feriado da Semana Santa.



O gerente de relacionamento da ViaBahia, Carlos Bonini, afirmou que foram feitos testes na pista para verificar danos no pavimento, por conta do volume de água que vazou da adutora.

"As análises preliminares mostraram que o pavimento não foi afetado, mas outras equipes vão fazer o monitoramento durante a semana para verificar melhor", destacou.





