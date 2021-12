ViaBahia bloqueia passagem de pedestres no canteiro central da BR-324

Depois de instalar estacas de concreto no canteiro central da BR-324, operários da ViaBahia - empresa que administra trecho desta rodovia - prendem telas antipassantes na estrutura, nesta quarta-feira, 9. A proteção, que já está pronta na altura da Jaqueira do Carneiro, tem o objetivo de impedir que os pedestres atravessem a pista ao invés de usar a passarela.



De acordo com a assessoria da ViaBahia, o equipamento visa diminuir o índice de atropelamentos na região.





De acordo com os dados da Transalvador, houve um crescimento de 4,7% no número de mortes em atropelos em 2010 em comparação com 2009, quando houve 105 mortes.

