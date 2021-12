Via no Dique é liberada para ônibus e táxis

A Prefeitura de Salvador implantou e colocou para funcionar, neste sábado, 8, a via exclusiva para ônibus e táxis no início do Dique do Tororó, sentido Barris. Os veículos que vêm pela Bonocô, sentido Comércio, podem agora descer pela via que estava interditada.

Os motoristas seguem até a altura do restaurante A Porteira, onde retornam, à direita, à via da mão convencional. A medida ocorre porque, no trecho próximo à Arena Fonte Nova, a Fifa está montando as estruturas para a Copa das Confederações.

O objetivo é desafogar a Avenida Ogunjá que, nos últimos dias, passou a receber um volume intenso de veículos por causa das diversas intervenções no trânsito da região. Agentes da Transalvador estão no local para monitorar a operação e também para garantir que apenas táxis e ônibus usem a nova via.

adblock ativo