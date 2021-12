Via Metropolitana é inaugurada e facilita acesso entre Salvador e Litoral Norte

Foi inagurada na manhã desta terça-feira, 19, uma nova rodovia que passa por Camaçari e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Via Metropolitana vai facilitar a ligação entre Salvador e as cidades vizinhas. O investimento foi na ordem de R$ 298 milhões.

A nova via terá sete viadutos, quatro pontes, um túnel de acesso, canteiro central e uma praça de pedágio mantida pela Concessionária Bahia Norte. O objetivo é reduzir o fluxo intenso do trânsito no centro de Lauro e também o tempo gasto para transitar entre a capital e o Litoral Norte. A ligação permite também um novo acesso a Lauro, pela rua Gerino de Souza.

Com a inauguração, parte dos veículos que transitavam pelo sistema viário composto pelo trecho norte das avenidas Paralela e Dorival Caymmi e pelo Complexo Dois de Julho, segundo o governo estadual, deve migrar para a nova via, aliviando o trânsito na região do aeroporto.

