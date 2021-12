Via Metropolitana deve ser concluída em março do próximo ano

As obras da Via Metropolitana Camaçari - Lauro de Freitas que foram iniciadas em janeiro do último ano, devem ser finalizadas em março de 2017. Aproxidamente 11,2 quilômetros da via irão unir a BA-526, na altura do Km 18,5 da Rodovia CIA/Aeroporto, até a BA-099, na Estrada do Coco, contornando a região central de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo o gerente de engenharia da concessionária Bahia Norte, Wagner Magalhães, mesmo com as chuvas na região as atividades estão sendo realizadas dentro do programado. A construção está com um avanço de 47%. Da Estrada do Coco, onde foi construída uma passagem subterrânea, até o Rio Joanes há cerca de três quilômetros de área pavimentada, com conclusão de toda a drenagem e a parte de infraestrutura viária.

Do total de 12 pontes, nove estão em fase de acabamento no projeto. Depois da inauguração, a via deve diminuir pela metade o tempo do percurso dos cerca de 110 mil veículos que trafegam todos os dias pela região.

