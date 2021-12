Via marginal na Paralela é inaugurada nesta quinta

A continuação de uma via marginal construída na Paralela, entre o shopping que leva o mesmo nome da avenida e a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), foi entregue às 9h30 desta quinta-feira, 25. Com esta pista estendida, os motoristas que saem da avenida Pinto de Aguiar têm uma opção mais direta para transitar na via.

O prefeito ACM Neto participou da entrega da pista, que liga o Shopping Paralela e a via de acesso à avenida Orlando Gomes, nas imediações do Bairro da Paz. A nova via também fornece mais fluidez para os motoristas que deixam a faculdade. Eles podem retornar para Paralela em direção ao aeroporto e acessar o retorno para o sentido oposto.

Ônibus

A inauguração também afeta o transporte público na região. Agora, as 32 linhas de ônibus que circulavam pela via principal da Paralela vão passar a trafegar pela marginal. Os passageiros poderão fazer o embarque e o desembarque em pontos construídos em frente à FTC e ao shopping.

A marginal, segundo o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, trará uma melhora significativa principalmente para a mobilidade desses coletivos. “Antes, os ônibus concorriam com os veículos menores na via principal da Avenida Paralela. Esse novo acesso vai melhorar a pontualidade e a trafegabilidade, pois os ônibus terão três faixas para circulação”, pontuou.

Linhas de ônibus que circularão pela marginal

0211 Ribeira-Vale Dos Lagos

0315-01 Fazenda Grande Retiro-Itapuã

0410 Sieiro-Aeroporto

0410-01 Sieiro-Aeroporto

0410-02 Sieiro-Aeroporto

0410-03 Sieiro-Aeroporto

0813 Pituba-Vila 2 De Julho/Trobogy

0911 Vale Rios-Trobogy/Vl 2 Julho

1019 Bairro Da Paz-Lapa

1020 Bairro Da Paz-S Joaquim

1022 Praia Do Flamengo-Lapa

1027 Praia Do Flamengo-Jardim De Alah

1048-02 Mussurunga 2 (Setor H/I)- Est

1050 Estação Mussurunga - Lapa

1051 Estação Mussurunga- Barra 1

1052 Estação Mussurunga - Barra 2

1055 Estação Mussurunga -Ribeira/S.Joaquim

1059 Estação Mussurunga - Campo Grande/Cardeal

1060 Estacão Mussurunga - São Joaquim

1061 Estação Mussurunga-Brotas

1062 Estação Mussurunga /Hosp Central - Cabula

1068 Estação Mussurunga -Trobogy/

1226 Mata Escura- Itapuã

1302 Vila 2 De Julho/Trobogy - Lapa

1348 Canabrava/Nova Cidade - Lapa

1349 Canabrava-Estação Pirajá R1

1354 Estação Pirajá/Av Gal Costa- Estação Pirajá

1354-01 Estação Mussurunga /Av Gal Costa - Estação Pirajá

1391 Vilamar/ Nova Brasilia-Trobogy

1392 Jardim Nova Esperança-Lapa/Barra

1416 Cajazeira 11-Vale Dos Lagos

S017-01 Praça Da Se -Shopping Paralela

