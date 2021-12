Via Expressa só fica pronta no fim deste ano

Com previsão inicial para ser entregue no primeiro semestre deste ano, a Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, obra do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) que vai ligar à BR-324 ao Porto de Salvador, sofreu atraso na construção e teve conclusão adiada para o final deste ano, conforme a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

A via, que terá 14 viadutos, três túneis e dez faixas, reduzindo o percurso entre a BR-324 e o Porto de Salvador – dos atuais sete para 4,5 quilômetros –, tem, até o momento, cinco viadutos concluídos, sendo que um deles ainda continua interditado (viaduto 12, ligando a BR-324 à Av. Heitor Dias).

Mas, para a criação do restante dos viadutos e das dez faixas, será preciso, ainda, a desapropriação de cerca de, pelo menos, 400 imóveis localizados na Avenida Heitor Dias (região das Sete Portas), no Largo Dois Leões, Baixa de Quintas e também na Estrada da Rainha.

Embora o coordenador-executivo da Via Expressa, Flávio Oliveira, afirme que o atraso deve-se à greve dos trabalhadores da construção civil – ocorrida entre março e maio de 2010 –, aliada às chuvas que castigaram Salvador no mesmo período, ele reconhece que a agilidade das obras dependerá das desapropriações.

Do total de 771 imóveis a serem derrubados, 350 já foram desapropriados, representando um gasto com indenizações de R$ 34,2 milhões, dos R$ 49,5 milhões previstos. A expectativa é que as próximas indenizações comecem a partir de fevereiro deste ano.

Um dos principais impasses é o fato de a maioria dos proprietários residentes não ter documentação de posse regularizada, e comerciantes apresentarem resistência em aceitar a indenização do Estado (Conder), sob a alegação de que os valores oferecidos estão abaixo do estipulado pelo mercado.

Indefinição - Além disso, ainda há moradores e comerciantes que estão com situação indefinida, sem informação e em dificuldade para encontrar outros imóveis.

Conforme a gerente da loja Syntemat, na Avenida Heitor Dias, Cleide Barbosa, o órgão estadual ofereceu R$ 93 mil, quando, de acordo com o Fundo de Comércio – que prevê reparos por danos de quem tem empreendimentos fechados –, o imóvel seria avaliado em R$ 200 mil.

“Só querem pagar pela área construída. Me ofereceram apenas R$ 93 mil, mesmo valor de imóveis acabados. Vamos esperar a ordem de saída para entrarmos na Justiça”, conta a gerente.

Segundo ela, com o valor proposto não seria possível comprar outro estabelecimento. “Teríamos de pagar aluguel por outro espaço, o que não seria vantagem”, acrescenta a gerente.

