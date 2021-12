Via é tomada por usuários e traficantes de drogas

Moradora há 52 anos da rua Fonte Nova do Desterro, em Nazaré, uma senhora, que preferiu não se identificar, diz que há 10 anos tenta vender sua casa, para fugir do incômodo provocado pela concentração de usuários de drogas e o intenso tráfico de entorpecentes no local.

"Anunciei a venda no jornal, mas, quando falava onde era, o pessoal dizia que não queria morar em boca de fumo", relata a senhora, que viu a rua tranquila se transformar em uma 'cracolândia'.

A via liga o bairro de Nazaré à Baixa dos Sapateiros e fica nos fundos do Mercado São Miguel. "Só venho aqui de mês em mês. Passo mais tempo no sítio. Os usuários não respeitam ninguém e de noite usam droga na porta das casas", completa.

Segundo os moradores, a existência de dois ferros-velhos atrai usuários que vendem material reciclável. "Os traficantes já ficam próximo aos ferros-velhos para vender", diz um morador.

As pessoas reclamam que as crianças não podem ficar nas ruas, e algo simples como receber os familiares é cada vez mais raro.

"Os parentes ficam com medo de vir aqui e ser roubados pelos 'sacizeiros'", revela um morador.

Combate

O comando do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM - Centro Histórico), que é responsável pelo policiamento na área, informou, por meio de nota, que realiza abordagens a pessoas e operações, com o apoio de unidades especializadas para apreender drogas e armas.

A PM esclarece que os usuários de drogas são um problema de saúde pública e que a lei não estabelece prisão para eles.

A reportagem de A TARDE fez levantamento e identificou que a última grande operação das polícias Civil e Militar no local foi em novembro de 2013, com a prisão de seis pessoas, por homicídio e tráfico de drogas.

adblock ativo