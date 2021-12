Via é liberada após duas horas de protesto na Ribeira

Após duas horas de protesto de moradores, a rua Caminho de Areia, na Ribeira, foi liberada pela polícia, por volta das 14h desta terça-feira, 10. O grupo de manifestantes bloqueou os dois sentidos da via nas proximidades do Saveiro Clube, por volta das 12h, ateando fogo em madeiras, pneus e objetos velhos. O protesto foi motivado pela morte do jovem Marcos Xavier Macedo, de 25 anos.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o Corpo de Bombeiros foi enviado ao local para apagar as chamas e quatro viaturas da Polícia Militar acompanharam o protesto.

Segundo informações de familiares, no sábado, 7, a vítima estava com amigos quando uma viatura se aproximou e dois homens que se apresentaram como policiais algemaram Marcos e o levaram dentro do porta-malas.

Após o ocorrido, a família do jovem foi até a delegacia, mas não havia nenhum registro de ocorrência. Eles revelam que, em seguida, receberam uma ligação afirmando que se tratava de um sequestro. A pessoa exigia o pagamento do resgate no valor de R$ 50 mil, mas eles só conseguiram arrecadar R$ 10 mil. No domingo, 8, o corpo de Marcos foi localizado no bairro de Nova Brasília.

O sepultamento do corpo do jovem foi realizado na manhã desta terça.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, o Departamento de Comunicação Social da PM informou que "a denúncia já foi encaminhada para Ouvidoria Geral da Polícia Militar para que seja investigada oficialmente e as devidas providências sejam adotadas o mais rápido possível".

Manifestantes atearam fogo a pneus, pedaços de madeira e outros objetos

(Foto: Cátia Milena Albuquerque | Cidadão Repórter)

