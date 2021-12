Via de grande fluxo tem trecho liberado na Baixa do Fiscal

O primeiro trecho da obra de duplicação e qualificação da rua Luiz Maria, localizada na Baixa do Fiscal, foi entregue na tarde desta terça-feira, 23.

A intervenção na via - uma das mais utilizadas para seguir da Calçada à avenida Suburbana - deve ser concluída na semana que antecede o aniversário de Salvador (dia 29 de março).

Até lá, o tráfego no trecho liberado ocorrerá nos dois sentidos, enquanto a pista antiga ficará interditada até que a conclusão da obra.

Na manhã desta terça, funcionários da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) faziam os últimos ajustes para liberação da pista feita em concreto com piso tátil.

Segundo o titular da Sucop, Almir Melo, as intervenções serão entregues até o final de março. "Com a entrega das duas pistas, cada uma funcionará em um sentido", explicou.

A obra custou cerca de R$ 11,9 milhões, sendo que R$ 6,3 milhões são referentes à duplicação da pista e R$ 5,6 milhões investidos em serviços de macrodrenagem.

Ao final da intervenção, cada pista terá sete metros de largura e 560 metros de extensão. Sem contar a construção de uma baia para ônibus, iluminação central, paisagismo e arborização. "Ainda será incluída uma ciclovia, com largura de 2,4 metros, que completará a da avenida Suburbana", contou Melo.

Os passeios têm dois metros e são de piso intertravado - mesmo material usado na requalificação de vários trechos da nova orla da cidade. "Tenho receio de que não resolva o problema do trânsito, por conta do fluxo que deve aumentar quando as pistas forem liberadas", disse a comerciante Mônica Guimarães, 42, que trabalha há dois anos na área.

Nos serviços de macrodrenagem, um canal de 530 metros está em construção, sendo 230 metros cobertos. "O resultado desse trabalho já teve reflexo durante a chuva que atingiu a cidade na semana passada, pois não houve sinais dos antigos alagamentos na via", disse o titular da Sucop.

Pessoas que trabalham na região também acreditam na redução do impacto da chuva no local. "Durante a última chuva, não ficou como antes. Havia dia em que a gente nem trabalhava porque não tinha como passar", disse Walter Gomes dos Santos, 59, que faz carreto na área há nove anos.

