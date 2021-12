Via danifica 24 h após "tapa buracos" e moradores protestam

Os moradores de São Marcos fecharam o trânsito no bairro nesta quinta-feira, 1º. Esse é o segundo dia de protesto na região. Após manifestações nesta quarta, 31, por melhorias no recapeamento de São Marcos, uma equipe da "Operação Tapa Buracos" foi enviada para o local pela prefeitura para corrigir a via.

Um dia depois, no entanto, os moradores voltaram a protestar porque está aparecendo novos buracos nos locais recuperados pela prefeitura, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador). A manifestação trava o trânsito em São Marcos, sentido Pau da Lima e Avenida Paralela.

