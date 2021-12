Via beneficiará mais de 100 mil pessoas entre a Paralela e o Barradão

Há 31 anos o comerciante Agenor Batista, de 54 anos, mora em Canabrava. Durante esse tempo, ele e amigos de outras localidades sofreram com o trânsito da região em dias de jogos no estádio Manoel Barradas (Barradão).

Neste domingo, 18, dia do primeiro Ba-Vi do ano, Agenor e milhares de torcedores terão o acesso facilitado ao Barradão pela avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, que será inaugurada neste sábado, 17, às 9h. A nova via liga a Avenida Paralela ao Barradão.

“Era horrível. Quem vinha de carro se desanimava no engarrafamento. Quem vinha de ônibus descia na Paralela e vinha andando”, lembra.

Com a via, mais de 100 mil pessoas da região de Nova Brasília, Trobogy, Canabrava, Pau da Lima e Castelo Branco serão beneficiadas. A avenida foi batizada com o nome do ex-jogador do Vitória Mário Sérgio, que jogou pelo clube na década de 70 e morreu no acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, em novembro de 2016.

A ligação viária possui quatro quilômetros de extensão com pista dupla, duas faixas em cada sentido, ciclofaixa, passeio, iluminação pública e sinalização horizontal-vertical. O investimento foi de R$ 40 milhões, incluindo desapropriações feitas no entorno da via e obras complementares.

Equipamentos

Ao longo da avenida foram instalados seis pontos de ônibus. Também foram construídas quadras e praças de convivência e lazer, em determinados pontos da via para os moradores da região. Além de três quilômetros de macrodrenagem nos morros do entorno.

Cerca de 20 moradores da parte inferior dos morros se recusaram a se mudar do local. Segundo o governador Rui Costa, que visitou, nesta sexta-feira, 16, a nova via, o ideal seria que os moradores aceitassem a remoção.

“Alagamentos [na parte inferior dos morros] já aconteciam e vão continuar acontecendo. O melhor seria que eles aceitassem uma casa ou um apartamento, que foi oferecido pelo governo, em lugar mais digno de morar”, diz Rui

Jogos

Ele ainda destacou que a nova via trará tranquilidade e maior mobilidade não apenas para os moradores, mas, também, para os torcedores em dias de jogos. “Os torcedores também comemoram. Antes, a via única prejudicava o público no estádio, pois as pessoas pensavam duas vezes antes de pegar um grande engarrafamento”, afirma.

Nos dias de jogos, haverá linhas de integração entre a Estação Pituaçu e o Barradão, com intervalos de cinco minutos. De acordo com Rui, dia 4 de março será inaugurado trecho transversal da Gal Costa. Quinze dias depois, o terminal de passageiros de Pituaçu. As ações visam melhorar a mobilidade no miolo da cidade.

Neste sábado, durante a inauguração da avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, será realizada, das 8h às 14h, a Feira Cidadã, com prestação de serviços de saúde e cidadania à comunidade. A ação é realização das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e será encerrada com show do cantor Magary Lord.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo