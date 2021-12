Via Barradão terá ônibus para o metrô a cada 5 minutos em dias de jogos

A avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, que liga a Avenida Paralela ao estádio do Vitória, conhecida como Via Barradão, vai ser inaugurada um dia antes do Ba-Vi, neste sábado, 17. Também foram implantados seis abrigos de ônibus e criado o Expresso Barradão, linha de integração entre o estádio e a Estação do Metrô Pituaçu, com intervalos a cada 5 minutos.

Os seis veículos que alimentam a linha vão trafegar em uma faixa exclusiva na via e funcionarão de modo circular, sempre em dias de jogos.

Quem preferir o modo tradicional de acesso, também pode contar com 40 ônibus na Estação Pirajá e as demais rotas que passam pela Rua Artêmio Valente.

