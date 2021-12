Via Barradão tem prazo de entrega para 2017

A Via Barradão, que interligará a Av. Paralela ao acesso ao estádio Manoel Barradas, o Barradão, tem previsão de ser finalizada no segundo semestre de 2017. Nesta sexta-feira, 4, o governador Rui Costa visitou as obras que estão com 50% dos serviços executados, segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder).

A previsão inicial era que fossem realizadas 300 desapropriações de imóveis, mas o presidente da Conder, José Lúcio Machado, afirmou que o número ficou “abaixo da expectativa”: 150 – cerca de 30 ainda em negociação.

Segundo o governador Rui Costa, o investimento é de R$ 35 milhões, sendo R$ 5 milhões de contrapartida do governo federal (Ministério do Turismo). O resto vem de aporte junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O valor, disse Rui, pode variar, a depender das desapropriações.

Na atual fase, segundo a Conder, estão sendo realizados serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação. A estimativa do governo é que 500 mil moradores de bairros como Canabrava e Nova Brasília sejam beneficiados.

A via terá sete metros de largura e 3,68 quilômetros de extensão. Haverá duas faixas de tráfego em cada sentido, calçadas e canteiro central. Estão previstos também microdrenagem, iluminação pública, sinalização viária e obras de urbanização e paisagismo.

“São quatro pistas que vão ligar a Paralela ao estádio do Vitória, mas eu diria que tão importante quanto essa ligação é o acesso às diversas comunidades. Esse projeto se soma ao das vias 29 de Março e Gal Costa. É a integração transversal de Salvador, da orla atlântica ao subúrbio, miolo da BR-324 e linhas 1 e 2 do metrô”, afirmou Rui.

O governador disse, ainda, que a via será um “vetor de desenvolvimento”, pois já há projetos de empreendimentos imobiliários, supermercados e faculdades.

Como benefício para as comunidades da região, Rui disse que está pedindo que em toda área do entorno, onde for possível e ficar área remanescente, se possa colocar equipamentos de lazer, quadras e campos de futebol.

“A pista margeia o leito do rio Mucambo, que ainda tem contribuição de esgoto e que a Embasa está fazendo a obra dessa macrorregião para coletar em um ano. Teremos mais da metade do volume de esgoto coletado e tratado”, acrescentou.

A obra estava prevista desde a gestão do ex-governador Jaques Wagner. Em fevereiro de 2014, a previsão de entrega era para o final de 2015. Segundo Machado, a demora se dá pela dificuldade de captar recursos.

A região do entorno da nova via sofre com constantes engarrafamentos, sobretudo em dias de jogos no estádio Barradão. Para o presidente do Esporte Clube Vitória, Raimundo Viana, a via atende a um antigo apelo do clube.

“Isso é a redenção do Barradão, pois não é possível você querer que o torcedor passe pela rua Artêmio Valente com um trânsito miserável. Para retornar de noite, é um desastre. Com essa obra, as coisas ficam facilitadas”, festejou Viana.

