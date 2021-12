Via Barradão será entregue um dia antes do Ba-Vi

A via Barradão, que ligará a Paralela ao Estádio Manoel Barradas, o Barradão, no bairro de Canabrava, está prevista para ser inaugurada dia 17 de fevereiro (sábado), um dia antes do clássico, que acontece pelo Campeonato Baiano. O anuncio foi feito pelo Governador Rui Costa nesta quarta-feira, 31.

A avenida foi batizada como Mário Sérgio Pontes de Paiva. É uma homenagem ao ídolo da torcida do Vitória, morto no acidente aéreo com o time da Chapecoense em 28 de novembro de 2016. Ele também tem passagem pelo Bahia no final da carreira, mas foi no Leão que marcou história.

A via terá uma pista dupla, com 3,5 km de distância, passeios em ambos os lados, com acessibilidade, escadarias, ciclofaixa, recuo de baias de ônibus e três paradas para coletivos.

