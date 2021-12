Via Bahia instala equipamento para reduzir atropelamentos na BR-324

Uma estrutura para evitar atropelamentos começou a ser instalada na BR-324 pela concessionária Via Bahia, que administra o trecho, na manhã desta terça-feira, 1º. Na altura da localidade conhecida como ponto da Brasilgás, operários instalam estacas de concreto no canteiro central.



Segundo informou a Via Bahia, as telas antipassantes visam impedir que as pessoas atravessem pela pista em vez de utilizar a passarela. O equipamento deve reduzir o número de acidentes por atropelamento no trecho.



Estatísticas – De acordo com dados divulgados pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), no site do órgão, em 2010 foram registrados 1.869 atropelamentos em Salvador, sendo que 1.764 pessoas ficaram feridas e 110 morreram. Os dados representam, em média, uma morte por atropelamento a cada três dias na capital. O número significa um aumento de 4,7% em relação aos registros de 2009, quando foram computadas 105 mortes por atropelamento na cidade.

adblock ativo