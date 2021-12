VI Edição da Parada do Livro distribuirá 40 mil livros

Em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, a VI Edição da Parada do Livro que acontece nesta sexta-feira, 25, distribuirá 40 mil livros gratuitamente.

O evento, promovido pelo Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca (PMLLB) de Salvador, acontecerá na Praça Dois de Julho, no Campo Grande, a partir das 9h30.

No local, haverá estandes divididos por área de conhecimento, como Literatura Infantil, Literatura Juvenil, Literatura Nacional e Internacional, Literatura das Ciências Jurídicas, das Ciências Exatas, das Ciências Humanas, das Ciências Médicas, dentre outros.

Também participam da Parada do Livro 2019 a Vice-Prefeitura, as secretarias municipais da Educação (Smed), da Cultura (Secult) e da Reparação (Semur), a Fundação Gregório de Mattos (FGM), Sociedade Unificadora dos Professores (SUP), União Baiana dos Escritores (Ubesc), universidades, associações, editoras e demais instituições públicas e civis afeitas à propagação do acesso ao livro e ao incentivo da leitura.

