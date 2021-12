Véspera de Natal tem movimento de saída da cidade intenso, mas sem transtornos

O movimento de saída da cidade para o feriado de Natal foi intenso, mas ocorreu sem problemas nesta sexta-feira, 24, no aeroporto e nos terminais marítimo e rodoviário.



Na Estação Rodoviária de Salvador, o fluxo de passageiros foi tranquilo durante a tarde, após uma manhã de muitas filas nos guichês. Apesar da quantidade de retardatários que deixaram para comprar a passagem na última hora, não houve atraso para saída de ônibus. De acordo com a Agerba - agência que regula os transportes no estado -, as cidades da região do Recôncavo foram os destinos mais procurados nesta sexta. Do total de 1.800 horários extras disponibilizados pela Agerba para o período de final de ano, cerca de 1.500 já foram utilizados.

Nas rodovias federais baianas, o movimento seguiu o fluxo normal de feriados, com maior intensidade de veículos com destino ao interior da Bahia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já nas estradas estaduais, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou congestionamento durante a manhã na Estrada do Coco, na altura do km 2. Não houve registro de acidentes.



No Aeroporto Internacional de Salvador, até as 16h (horário local), a Infraero registrou 23 atrasos (21,9%) e 1 cancelamento (1%), do total de 105 voos domésticos programados para a capital baiana. Dos cinco voos internacionais previstos para o mesmo período, um deles atrasou e nenhum foi cancelado.



Marítimo - Na saída por via marítima, as filas do ferry-boat se formaram nos guichês. A travessia ocorreu sem grandes problemas, com quatro ferries operando pela manhã entre os terminais de São Joaquim e Bom despacho, na Ilha de Itaparica.



A travessia Salvador-Mar Grande, no Terminal Náutico da Bahia, também seguiu sem transtornos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), 13 embarcações fazem o trajeto a cada 30 minutos. O sistema funciona até as 19h30, mas o horário poderá ser estendido caso haja demanda.

