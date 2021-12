Véspera de feriado é marcada por procura para deixar capital

Na véspera de feriado prolongado da Páscoa, milhares de pessoas deixaram Salvador, na tarde desta quinta-feira, 24, via estação rodoviária, ferryboat e BR-324. A movimentação deixou o trânsito lento na região da avenida ACM, sentido saída da cidade.

De acordo com informações do coordenador de fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), Abdul Ramid, desde a última quarta-feira foram acrescentados 500 horários extras aos 500 regulares. O esquema especial segue até o dia 27.

Por conta das longas filas no terminal, os passageiros reclamaram do tempo de espera para embarcar para o interior. "Estou há três horas e meia esperando", reclamou a recepcionista Paula Pereira, 35 anos, que estava acompanhada de uma criança, rumo ao município de Catu.

Quem deixou para comprar passagem na hora de viajar ficou com receio de não conseguir embarcar. "A fila está grande, estou com medo de não chegar minha vez a tempo de comprar o bilhete", afligiu-se o passageiro Everton Silva, 30.

Nas estradas, o fluxo de veículos ficou intenso no início da noite

Mar e rodovias

No Terminal de São Joaquim, a procura pelo sistema ferryboat estava menor no final da tarde. Segundo informações da assessoria Internacional Travessias, as embarcações começaram a operar às 3h30, antes do horário previsto.

"Acabei de chegar e rapidamente comprei a passagem, só não embarquei ainda porque estou aguardando algumas pessoas", relatou a contabilista Carmen Santos, 42 anos.

Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está realizando um trabalho para conscientizar sobre segurança no trânsito.

A PRF deve levar aos condutores o "Cinema Rodoviário", que consiste em abordar os veículos e convidar as pessoas para assistirem a palestras e vídeos.

