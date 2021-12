Versão de que jovem morto encomendou homicídio causa revolta

O corpo do estudante de Matemática da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Valdomiro dos Santos Lima Filho, de 21 anos, foi enterrado em meio a comoção e confusão nesta segunda-feira, 8. A irmã do jovem e o irmão do padrasto de Valdomiro foram expulsos do local por familiares e amigos do rapaz.

O grupo se revoltou depois que a irmã de Valdomiro acusou o rapaz de ter encomendado a morte do seu padrasto. Familiares e amigos não aceitaram essa versão e chamaram a garota de "assassina".

Ela foi defendida e retirada do local com a ajuda do irmão do padrasto, que também acompanhava o sepultamento. Mas ele acabou virando alvo do grupo, que o expulsou. Antes, ele precisou se refugiar na sala da administração do cemitério Bosque da Paz para não ser agredido.

De acordo com familiares e amigos, o namorado da irmã de Valdomiro, Carlos Henrique Lima Machado, disse em depoimento para a polícia que o jovem teria pedido que ele matasse o padrasto, o que acabou não acontecendo. Contudo, segundo essa versão, a morte de Valdomiro teria relação com o pagamento deste crime.

Familiares e amigos de Valdomiro contestam essa versão, alegando que o jovem era trabalhador e de boa índole. Contudo, eles não quiseram falar sobre a relação do estudante com o padrasto. De acordo com eles, Valdomiro morava na Vila Canário com a mãe e o padastro, mas se mudou para Mussurunga.

Carlos e o irmão foram presos após matar Valdomiro, no último sábado, 6, esfaqueado no bairro de Mussurunga.

adblock ativo