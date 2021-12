Versão da médica revolta família

A versão do acidente contada pela médica Kátia Vargas, durante depoimento na manhã de quarta-feira, 6, causou revolta entre parentes dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias.

A mãe deles, a enfermeira Marinúbia Gomes, e outros familiares não conseguiram acompanhar a fala da médica e deixaram o salão do júri angustiados. O depoimento da ré era o mais esperado do julgamento. Mércia Gomes, tia dos irmãos, começou a passar mal, quando soube que a médica iria falar.

“A gente não tem dúvida alguma de que realmente foi intencional, que realmente os meninos foram arremessados. Só que cabe a ela se defender como ela quer, negando. Só que a gente não teve sangue frio para ouvir isso. Então, por isso, que eu, a mãe e a tia saímos da sala na mesma hora. Porque foi demais para a gente ver tantas testemunhas, tanta gente falando e a própria se contradizendo”, disse Mayane Dias Torres, 31 anos, prima dos jovens.

Revolta

O padrasto dos irmãos, o aposentado Oto Malta, 74 anos, estava revoltado com o depoimento da médica. “Ela declarou várias vezes, em depoimentos anteriores, que houve discussão, que ele bateu no carro. Agora ela chega aí com a cara de pau e diz que não teve nada disso. Aí a defesa diz que ela estava tomando remédio e não sabia o que estava dizendo. Eu não sei não. Eu não estou gostando do jeito que está sendo conduzido esse julgamento”, desabafou o padrasto das vítimas.

Oto criticou ainda o fato de o perito levado pela defesa de Kátia ter sido ouvido como testemunha e afirmou achar absurda a forma como o julgamento estava sendo conduzido.

Decepção

“Eu cheguei aqui acreditando que estava em um julgamento de uma acusada de homicídio e eu estou vendo um teatro. Aquela senhora é uma juíza, excelentíssima juíza de direito, não é da TV Globo, não é diretora de teatro. Não deveria permitir que essas coisas descambassem para esse lado, transformando o julgamento num circo”, disse Oto.

adblock ativo