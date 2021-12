Vereadores seguem investigação sobre incêndio em secretaria

Um grupo formado por nove vereadores da bancada de oposição na Câmara de Salvador visitou, nesta sexta-feira, 4, o casarão Solar Boa Vista e anunciou a criação de uma comissão especial suprapartidária para acompanhar a apuração das causas do incêndio.

O vereador Henrique Carballal (PT), que faz parte da bancada de oposição, disse que espera apuração rigorosa sobre o incêndio. "Para nós, é estranho que o incêndio tenha destruído o setor de contratos, que eram alvo de investigação do Ministério Público. Não vamos afirmar que o incêndio foi criminoso, mas esperamos apuração detalhada para encontrar a verdadeira causa", refutou.

Carballal contou ainda que foi informado pelo vereador Gilmar Santiago que, no encontro com o secretário João Carlos Bacelar na tarde de ontem, o titular da Educação afirmou que os documentos referentes ao ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 foram salvos. "Os documentos do segundo semestre de 2012, que justamente são alvo de investigação, não têm garantia de estarem salvos. É algo que nos causa estranheza", alfinetou.

Por sua vez, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, 100% dos documentos referentes à matrícula da rede municipal foram recuperados. Além disso, 50% de outros documentos foram destruídos, mas existe a possibilidade de serem feitos backups que podem recuperá-los. A assessoria informou ainda que, antes do incêndio, parte da documentação foi levada para averiguação no Ministério Público.

De acordo com o prefeito ACM Neto, "quase 100% dos documentos do órgão foi preservado, porque os documentos referentes à ação orçamentária da Secult foram informatizados até 2011. Metade dos documentos de 2012 está salva e a outra parte será recuperada", assegurou.

Perícia - De acordo com a assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Técnica (DPT), ainda não há suspeitas sobre o que teria causado o incêndio. A assessoria de comunicação da Secult informou que ainda há risco de desabamento do prédio e por isso a perícia técnica ainda não foi realizada.

No casarão, funcionavam o gabinete do titular da Secult, a subsecretaria, as coordenadorias de apoio e gestão escolar, de ensino e apoio pedagógico e das regionais de educação, as assessorias de gestão e de comunicação, o núcleo de gestão, o apoio ao gabinete e duas copas.

Matrícula - Mesmo com a sede da Secult danificada, a matrícula da rede municipal será realizada normalmente a partir da próxima segunda-feita. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto na tarde desta sexta.

Segundo o prefeito, a secretaria volta a funcionar normalmente a partir de segunda-feira. Os cerca de 200 servidores que trabalhavam no local serão transferidos para os três prédios anexos da pasta, em Brotas, e para o Centro de Treinamento Pedagógico, na Pituba.

Além da relocação dos servidores, que deve durar entre 60 e 90 dias, Neto solicitou ao secretário João Carlos Bacelar propostas de alternativas para o segundo momento de funcionamento provisório da pasta, até uma solução definitiva de longo prazo, que pode ser a reforma do prédio.

Recuperação - O governador Jaques Wagner afirmou, na manhã desta sexta, que a antiga residência do poeta Castro Alves, atual prédio da Secult, será recuperada pelo governo do Estado, proprietário do casarão construído no século XIX.

Segundo o governador, o prédio cedido à administração municipal, em 2003, possui seguro. "Que é uma boa notícia", afirmou Wagner. "Vamos esperar a perícia concluir os procedimentos, para iniciar o restauro, que deve recuperar a parte interna e manter as características da fachada", completou.

Embora o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alfredo Castro, tenha afirmado que os bombeiros conseguiram preservar 75% (ou 3/4), a avaliação preliminar da Codesal é de que cerca de 60% da estrutura foi atingida pelas chamas.

"A estrutura do prédio, abundante em madeira e papel, favoreceu a propagação do fogo", constatou o comandante da PM, que completou em seguida: "No entanto, as equipes (dos bombeiros) responderam rapidamente ao chamado".

adblock ativo