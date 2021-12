Vereadores eleitos vão tomar posse de forma virtual na Câmara de Salvador

A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Salvador, por intermédio do Projeto de Resolução nº 48/2020, publicado no Diário Oficial do Legislativo, desta segunda-feira, 28, oficializou a medida que viabiliza a posse, de forma virtual, dos vereadores eleitos para a 19ª legislatura na Câmara Municipal de Salvador.

A medida é direcionada para os que fazem parte do grupo de risco da Covid-19, porém os demais que não se encaixam no perfil e quiserem manter o distanciamento, vão poder também participar de forma virtual.

No próximo sábado, 2, vai ser realizada a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022. Os vereadores que estão no grupo de risco da doença ou que querem manter o distanciamento vão poder pedir prioridade na votação ou ficar em isolamento em um ambiente direcionado.

