Vereadores decidem nesta quarta se vetam Uber em Salvador

O Projeto de Lei (PL) nº 251/2015, que prevê a proibição do Uber em Salvador, será apreciado no plenário da Câmara de Salvador nesta quarta-feira, 27. O projeto está listado como o primeiro para ser votado pelos vereadores na tarde desta quarta.

O projeto de autoria do vereador Alfredo Mangueira (PMDB) foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em dezembro de 2015. Caso a proibição da circulação do Uber em Salvador seja acatada pelos vereadores nesta quarta, o projeto segue para sanção do prefeito ACM Neto (DEM).

O democrata já disse que considera o Uber um transporte clandestino, já que não é regulamentado pela Prefeitura de Salvador. Antes da plataforma Uber começar a funcionar na capital baiana, em 7 de abril, Neto aprovou um novo regulamento do Serviço de Transporte Individual por Táxi (Setax), que definiu que apenas pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob) podem ser consideradas taxistas. A medida é uma tentativa de coibir o Uber.

Desde que começou a funcionar em Salvador, o Uber causa polêmica. Alguns veículos foram apreendidos, houve protestos de taxistas e confronto entre motoristas do Uber e de táxi.

adblock ativo