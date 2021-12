Vereadora quer colocar nome de Mandela em passarela de SSA

Um projeto apresentado na Câmara de vereadores de Salvador propõe batizar com o nome de Nelson Mandela a passarela que está sendo construída próximo a Madeireira Brotas, na região do bairro de Pernambués, em Salvador. O texto, da vereadora Tia Eron (PRB), foi apresentado na segunda-feira, 9.

A proposta, conforme a vereadora, é aliar a importância da passarela, que tem como meta desafogar o trânsito na área, com a importância do nome de Mandela, além de reforçar a identidade que o povo baiano tem com os africanos. O projeto ainda será analisado pelo plenário da Câmara, antes de seguir para votação.

Primeiro presidente negro da África do Sul e líder da luta contra o regime do apartheid, Mandela, morreu aos 95 anos na última quinta-feira, 5, em Johannesburgo.

Passarela

A passarela na região da Madeireira Brotas começou a ser construída no dia 23 de outubro e, segundo a prefeitura de Salvador, deverá ser concluída em cinco meses, a contar da data de início da construção da parte civil, que começou em 1° de novembro.

A prefeitura de Salvador informou que a construção da passarela vai possibilitar a retirada da sineira do local e facilitar o acesso principalmente de quem segue para as avenidas Mario Leal Ferreira (Bonocô) e ACM, desafogando um dos principais gargalos do trânsito na cidade.

Ainda de acordo com o executivo municipal, foram investidos cerca de R$ 3,8 milhões (sendo R$ 1,85 milhão como contrapartida de um Termo de Acordo e Compromisso firmado com a Le Biscuit).

