Vereador Vado Malassombrado é considerado desaparecido, diz polícia

O vereador de Salvador pelo partido Democratas (DEM), Vado Malassombrado, de 48 anos, entrou para a lista oficial de desaparecidos no estado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil (PC) na tarde desta terça-feira, 4.

De acordo com a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), Edivaldo Ribeiro e Silva (nome de batismo do vereador) foi visto pela última vez na Praça da Sé, no Centro Histórico, na manhã da segunda, 3.

O sumiço de Vado Malassombrado deixou surpresos os colegas da Câmara Municipal. O vereador Henrique Carballal (PV), que, durante o evento de apresentação da decoração natalina da capital, na noite desta terça, mostrou a foto do Disque Denúncia Bahia aos também vereadores Téo Senna (PHS) e Paulo Magalhães Jr. (PV).

Informações sobre o paradeiro de Vado podem ser prestadas à Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) ou ao Disque Denúncia Bahia.

A DPP, que fica situada no 4º Andar do Ed. Antônio Fernando Silvany, na rua das Hortênsias, no bairro da Pituba, atende 24h por dia pelos telefones (71) 3116-0000 ou (71) 3116-0357.

Para entrar em contato com o Disque Denúncia os telefones são (71) 3235-0000 ou 181 (Interior da Bahia).

