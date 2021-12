Vereador quer publicidade em uniforme de escolas municipais de Salvador

Um projeto de lei quer transformar os uniformes dos alunos da rede municipal de ensino de Salvador em publicidade. Apresentada pelo vereador Felipe Lucas (PMDB), a proposta busca autorizar a promoção de convênios de empresas privadas com a Secretaria de Educação. As empresas doariam os fardamentos e, em contrapartida, exibiriam sua marca nas roupas.

De acordo com o vereador Felipe Lucas, a medida não visa colocar 'nenhum outdoor' na farda dos estudantes, apenas funcionaria como um incentivo para as marcas realizarem doações. Apesar de afirmar que a ação também busca trazer economia para a prefeitura, o parlamentar não soube informar quanto seria economizado com a medida.

A diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), Elza Melo, criticou a proposta. "No lugar de fazerem leis que melhorem a qualidade da educação, ficam criando projetos absurdos. Escola não é lugar de propaganda", comentou Elza.

Ainda conforme a diretora do APLB, o sindicato vai questionar a Câmara dos Vereadores. "Parece que estão brincando com a realidade e com a educação", completou. Atualmente, a rede municipal de ensino de Salvador conta com cerca de 82 mil alunos.

A matéria já tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Salvador (CMS) e pode ser votada no plenário. Se aprovada, a matéria segue para o prefeito ACM Neto (DEM).

O vereador Felipe Lucas (PMDB) é o autor do projeto (Foto: Regina Bochicchio | Ag. A Tarde)

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

