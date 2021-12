Vereador Marco Prisco diz ter sido perseguido por bandidos

O ex-soldado da Polícia Militar e atual vereador Marco Prisco (PSDB), líder da greve da PM ocorrida na Bahia entre janeiro e fevereiro de 2012, relatou ao Portal A TARDE, no final da manhã desta segunda-feira, 22, ter sido perseguido por quatro bandidos armados na noite de domingo, 21, em Salvador. Segundo o vereador tucano, os criminosos estavam em um carro modelo Uno, de cor preta, com placa que continha apenas a letra Y.

Prisco conta que estava com a esposa no bairro da Barra (área nobre de Salvador), apresentando a cidade para três amigos do estado de Rondônia - dois policiais e a companheira de um deles -, quando percebeu que estava sendo seguido. "Então, acelerei o carro e segui em direção a uma viatura da PM, qua estava próxima ao Farol", relata o vereador.

Segundo o tucano, que também é presidente da Associação dos Policiais, Bombeiros e dos seus Familiares (Aspra), os bandidos exibiam as armas pelas janelas do veículo, mas fugiram da região ao serem notados. "Cheguei a segui-los pela orla, durante um bom trajeto, e passei as informações do veículo para a Central de Polícia", contou o ex-soldado.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) informou não possuir o registro da ocorrência. Entretanto, por meio de fotografias que reproduzem a tela do próprio celular, enviadas à equipe de reportagem, o vereador atesta que realizou três ligações para a Central de Polícia, por volta das 23h25. Na ligação atendida, Prisco passou três minutos em comunicação com a atendente.

Supeitas - Logo por volta da meia-noite, cerca de trinta minutos após a fuga dos criminosos, Prisco postou uma mensagem em sua página oficial no Facebook, dizendo estar aliviado. "Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me livrado de uma situação agora à noite no Porto da Barra", publicou.

O vereador levanta duas possibilidades: assalto ou atentado para possível homicídio. Ainda assim, o edil destaca que não pretende oficializar a denúncia. "Não estou com medo. Vou seguir a minha vida normalmente".

Na último dia 9 de abril, o vereador Marco Prisco, mais seis integrantes do movimento grevista que paralisou as atividades da PM, em 2012, foram denunciados por crimes contra a segurança nacional, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

adblock ativo