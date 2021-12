Vereador denuncia caso de alunos vestidos de Klu Klux Klan ao MP

O caso dos dois estudantes que se fantasiaram como membros do grupo norte-americano Klu Klux Klan, durante um evento escolar, foi denunciado ao Ministério Público Estadual (MP). O vereador Sílvio Humberto (PSB) solicitou que o órgão investigue o caso.

O vereador, que é membro da Comissão de Reparação da Câmara Municipal, também pede que o MP determine que o Colégio Anchieta, responsável pela festa "Dia do Mico", promova palestras educativas sobre racismo e suas consequências socioeconômicas e culturais.

“Vivemos numa cidade de imensa maioria negra. E a escola, ao permitir esse tipo de ‘brincadeira’, contribui para o ataque a uma população historicamente estigmatizada”, avalia o político, conforme nota enviada por sua assessoria.

Fotos dos alunos com fantasia foi criticada nas redes sociais (Foto: Reprodução | Facebook)

Caso

Dois alunos do Anchieta decidiram se fantasiar com roupas da KKK durante a festa do "Dia do Mico", que tinha como tema tribos urbanas. Imagens dos estudantes com as roupas repercutiram nas redes sociais e os jovens foram criticados. A escola também foi alvo de comentários negativos por permitir a "brincadeira".

O KKK é uma organização que promove a superioridade dos brancos e pratica atos contra os negros nos Estados Unidos.

adblock ativo