Verão tem início nesta segunda e acende alerta contra o novo coronavírus

Os domingos têm sido de aglomerações na orla de Salvador, mesmo diante do momento de pandemia de Covid-19. Em praias como a de Piatã e Stella Maris, o sol forte de ontem atraiu centenas de pessoas. E com a chegada do verão, que começa nesta segunda-feira, 21, e vai até 20 de março de 2021, o respeito aos protocolos de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus são essenciais, alertam os órgãos de fiscalização da capital.

Na tarde deste domingo, 20, o contador Vagner Almeida, 39, que tem o costume de caminhar pela orla de Piatã, ficou assustado com a quantidade de pessoas que ocupavam a faixa de areia. De máscara, ele disse que o desrespeito às medidas de segurança contra a Covid-19 no local é comum.

Máscara

"O verão tem que ser aproveitado dentro do novo normal, pois a pandemia não acabou. É importante usar a máscara, manter o correto distanciamento entre as pessoas. Neste calor, a máscara pode até ser um incômodo, mas é pior pegar ou disseminar a Covid-19 nas praias, bares, restaurantes. Quando saio de casa, levo até um frasco de álcool em gel 70 para a higienização das mãos" diz Vagner.

O contador ainda revela o medo de que as aglomerações em Piatã fiquem maiores, diante dos finais de semanas de sol e calor da nova estação. O meteorologista da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Giuliano Carlos, confirma a previsão de temperatura elevada para o verão na capital.

"A previsão é de temperatura elevada em toda a cidade, com ocorrência de chuvas fortes e rápidas, características desta época do ano. Além disso, teremos dias mais longos e noites mais curtas. Essas características favorecem a maior circulação de pessoas na capital, que passa também a receber turistas", afirma o meteorologista.

Na tarde de ontem, na orla de Stella Maris, A TARDE flagrou aglomerações na faixa de areia, bares e clubes sociais. Para o titular da secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador (Sedur), Sérgio Guanabara, a conscientização da população sobre a importância do respeito aos protocolos de prevenção é essencial para este verão, vivenciado pelos soteropolitanos em momento de pandemia de Covid-19.

"Em ruas, bares, restaurantes, é comum flagrar pessoas sem máscaras, em aglomerações. Muitas estão agindo como se a pandemia não existisse. De sexta para sábado, já tivemos que interditar 19 estabelecimentos, dos quais 11 eram bares. É fundamental que a população tenha noção do momento que estamos passando, que considero mais preocupante que aquele início de pandemia. São UTIs com ocupações elevadas, avanço de casos de Covid-19 a cada dia", diz Guanabara.

Ações

Por causa das aglomerações, bares e restaurantes do Rio Vermelho e Itapuã estão proibidos de comercializar bebidas em espaços públicos, das 17 às 7 horas do dia seguinte. A medida da Prefeitura visa evitar a disseminação da Covid-19.

Desde o início da retoma das atividades comerciais na capital, no dia 10 de agosto, 438 estabelecimentos foram interditados por descumprirem os protocolos de funcionamento e 64 aglomerações foram dispersadas. As ações da Sedur têm apoio de órgãos como a Guarda Municipal, Transalvador , Polícia Militar (PM).

