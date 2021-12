Verão: Salvador tem previsão de dias nublados e quentes

O verão começou à 1h48 desta terça-feira, 22. E os soteropolitanos estão tendo um início de manhã ensolarado, apesar da previsão do tempo ser de dia nublado, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A temperatura nesta manhã já é quente, com 29º e sensação térmica de 31º, podendo aumentar ao longo do primeiro dia de verão. A umidade relativa do ar é de 62%.

Já para esta quarta, 23, e quinta, 24 (véspera de Natal), a previsão é de dia nublado com possibilidade de chuva. Na sexta, 25, dia de Natal, o sol deve aparecer para a alegria de quem quer curtir uma praia no feriado. Mesmo com sol, ainda terá momentos de nebulosidade.

No sábado, 26, por sua vez, volta a ter possibilidade de chuva, de acordo com o CPTEC. No domingo, 27, o tempo deve abrir novamente.

Aproveitando o dia

A professora Carla Pinheiro, 33 anos, aproveitou o início do verão para fazer uma massagem na orla do Jardim de Alah. "É para vê se começo o verão bem relaxada para aproveitar com meus filhos. Quero andar pela orla e fazer muita caminhada", disse Carla, que também espera que a nova estação traga boas energias para tempos "melhores, principalmente de paz".

O aposentado José Carlos Cunha, 85 anos, também optou por aproveitar o dia com os filhos. Durante o passeio, ele disse que não se esquece de se hidratar, por conta das altas temperaturas. "O calor já estava demais, imagina agora pela frente. Então, tem que beber muita água", afirmou ele.

Praias impróprias

Quem pretende aproveitar os momentos de sol para ir à praia deve evitar 15 praias tidas como impróprias para o banho, de acordo com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

As praias poluídas são: Periperi, Penha, Bogari, Boa Viagem, Roma, Canta Galo, Porto da Barra, Ondina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Corsário, Patamares e Itapuã.

Foram encontrados altos índices de coliformes fecais nessas localidades.

Estação mais quente do ano começou à 1h48 desta terça (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

