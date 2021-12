Verão pede atenção especial das mulheres

Biquíni molhado, short apertado e banheiros públicos são alguns dos 'ingredientes' que 'temperam' o verão. Mas saiba que eles podem ser indigestos quando se trata da saúde feminina.



"A prevenção começa com o uso de roupas mais leves e soltas, pois os fungos gostam de escuridão e umidade, o que as roupas apertadas oferecem de sobra", alerta o ginecologista Pedro Paulo Bastos.



Segundo o médico, ficar muito tempo de biquíni ou calcinha molhada tornam o ambiente propício para a ocorrência de infecções urinárias, coceiras, corrimento e até problemas como a candidíase e a vulvite.



"Essas são perigosas enfermidades que se tornam mais fáceis de pegar por causa da época. Todo cuidado é pouco quando o assunto é umidade na região genital", afirma Pedro.



Além das roupas, outra importante medida está no uso da calcinha. As fabricadas com 100% de algodão são as mais adequadas. Somente elas deixam a região vaginal transpirar de forma adequada, permitindo que o PH da vagina se mantenha equilibrado.



Confira as dicas e fique saudável no verão!



Se cuide e curta sem preocupações



Sabonete íntimo - É recomendado após um dia de roupas apertadas ou molhadas. Esses sabonetes específicos mantem o PH vaginal mais próximo do ideal, o que ajuda na manutenção e proteção de células da pele da região.



Protetor diário - Não é aconselhável usar todos os dias ou com muita frequência. Isso porque abafa a região íntima, deixando-a mais quente e úmida. Em consequência, ela se transforma em um local apropiado para a proliferação de bactérias e fungos.



Lenços umedecidos - São ótimos para se carregar na bolsa e usar ao longo do dia e em situações de emergência. São muito eficientes para a higiene em momentos em que não se pode ter acesso à higiene adequada.



Calcinha - Dormir sem calcinha é uma boa opção para melhor ventilação.

