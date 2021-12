Verão em Salvador deve movimentar R$ 3,9 bi e atrair 2,4 mi de pessoas

Em um anúncio promovido em São Paulo nesta quarta-feira, 29, a prefeitura de Salvador estimou que o turismo durante o verão de 2018 deverá movimentar R$ 3,9 bilhões. Além disso, a capital baiana deverá atrair 2,4 milhões de pessoas e atingir ocupação de até 95% dos hotéis durante o Réveillon que, este ano, contará com festa na orla.

Durante a coletiva, que reuniu a imprensa, o prefeito ACM Neto destacou a parceria com a iniciativa privada e novas atrações para incrementar o turismo.

>>Confira aqui o calendário oficial do verão de Salvador (arquivo PDF)

Além de autoridades, participaram do evento artistas como Cláudia Leitte, Adelmo Casé, Margareth Menezes e Jau, entre outros convidados.

Na ocasião, prefeitura previu, ainda, que, ao longo de toda a estação, a taxa de ocupação média dos hotéis deve chegar a 70%. As vendas de pacotes para Salvador em todo o país, segundo a gestão da capital baiana, cresceram 30% só durante o período do Ano Novo.

Uma pesquisa divulgada pela prefeitura sobre o movimento de turistas aponta que 85% deles vêm do próprio Brasil e 15% são estrangeiros, provenientes, principalmente, da Argentina, França, Alemanha e Chile.

Paulistas, cariocas, mineiros, pernambucanos e sergipanos representam 43% dos turistas brasileiros na capital baiana.

ACM Neto convocou a imprensa em coletiva em SP​ (Foto: Valter Pontes | Secom​)

“O Carnaval tinha seis dias, estudamos uma forma de ampliar” “O Carnaval tinha seis dias, estudamos uma forma de ampliar”

Carnaval

O evento mais popular do país, segundo Neto, contará com dez dias de atrações e terá como tema "Salvador, meu Carnaval". O anúncio foi feito em primeira mão pela prefeito durante a coletiva.

A prefeitura antevê que festa deverá atrair 800 mil turistas no início de fevereiro, lotar os hotéis da capital e movimentar não só as festas de rua mas restaurantes, museus e praias em todo o estado.

“O Carnaval tinha seis dias em 2013, então estudamos uma forma de ampliar o circuito Barra-Ondina, e atrações como a ideia do Pipoco, na terça-feira, o Fuzuê e o Furdunço, com a presença de bandas de Carnaval e fanfarra”, disse Neto.

Estrutura

Até fevereiro, Salvador contará com dois novos museus: o do Carnaval e o da Música Brasileira, ambos no Centro Histórico. Como parte do anúncio de incrementos em atrações turísticas da capital, o Museu do Carnaval ficará entre o Terreiro de Jesus e a Praça Municipal, em imóvel recuperado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O espaço receberá atrações audiovisuais, exposição da história carnavalesca, personagens e conteúdo em homenagem ao Carnaval.

O Museu da Música Brasileira ocupará a Casa dos Azulejos Azuis, que está em obras desde junho, e irá contar a história da música nacional a partir da Bahia.

Já o Centro de Convenções municipal será licitado pela prefeitura de Salvador em dezembro e entregue até março de 2019 na antiga área do Aeroclube. A área multiuso receberá feiras e congressos com capacidade para até 14 mil pessoas simultaneamente e abrigará shows para até 40 mil pessoas, com mil vagas para estacionamento.

Festival da Virada

O anúncio da programação com a grande completa da festa da virada será divulgada pela prefeitura na próxima segunda, 4, em Salvador.

Os shows no palco principal, chamado de Arena Cidade da Música, começam na quinta-feira (28/12) e seguem até o primeiro dia de janeiro.

Entre os shows que serão realizados no Festival da Virada estarão grandes nomes nacionais, a exemplo de Gilberto Gil, Skank, Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Matheus e Kauan, Luan Santana, Danniel Vieira, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Margareth Menezes, Harmonia do Samba, Léo Santana, Psirico, Bell Marques, Aviões, Wesley Safadão e Solange Almeida, entre outros.

adblock ativo