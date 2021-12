Verão de 2021 em Salvador foi o menos quente dos últimos sete anos

O verão deste ano em Salvador foi o mais frio - ou 'menos quente', mais precisamente - dos últimos sete anos. A maior temperatura registrada na estação automática de Ondina do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi míseros 32,4 ºC no dia 2 de janeiro, de acordo com o Correio.

Para efeito de comparação, em 2019 enfrentamos 34,5 ºC. 2018 foi ainda pior, com infernais 35,8 ºC. Uma temperatura mais baixa só é encontrada em 2014, com os amenos 31,9 ºC. O verão de 2021 acaba dia 20 de março e dificilmente baterá uma temperatura menor.

Cláudia Valéria, meteorologista do Inmet, explica que essa "friagem" é normal. "Faz parte da variação natural para o Nordeste do Brasil", detalhou.

