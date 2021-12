Verão começa com tempo nublado e chuva em Salvador

Com início oficial na tarde deste sábado, 21, o verão não começou como o esperado. O céu amanheceu encoberto e o tempo deve permanecer assim até a próxima terça-feira, 24, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Por conta da influência de frentes frias que atuam no litoral ao longo do ano, o fato do verão ter começado desta forma é um fenônemo esperado. "As chuvas na Bahia têm sido constantes, então deve continuar assim com frentes que chegam até o extremo sul", disse o meteorologista Eládio Barros, do Inmet.

Neste domingo, 22, a previsão é para tempo encoberto com chuva e temperatura máxima de 26ºC e mínima de 24ºC. Na segunda, 23, o também deve permanecer nublado com chuvas esparsas com temperatura máxima de 29ºC e mínima de 24ºC.

A partir de terça, a temperatura é a mesma, mas as chuvas devem ser fracas, isoladas e o sol volta a aparecer. Ainda segundo dados do Inmet, as chuvas fortes só devem ocorrer nas regiões oeste e noroeste do estado. No entanto, na quarta-feira o tempo deve voltar a ficar nublado na capital, com temperatura máxima de 26ºC e mínima de 24ºC.

O solstício, ocorrido neste sábado, é o dia de maior claridade do ano, quando a duração do dia é a mais longa do período. O fenônemo também acontece no dia 21 de junho.

Chuva complica trânsito

A chuva complicou o trânsito em algumas regiões da capital baiana neste sábado. Na Sete Portas e na Av. Djalma Dutra, as pistas ficaram alagadas e exigiram atenção redobrada de motoristas que circularam pelos locais, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

A avenida Lafayete Coutinho (Contorno), que foi interditada na sexta, 20, foi liberada nesta manhã deste sábado. A via no sentido Cidade Baixa tinha sido bloqueada por conta do alto índice pluviométrico registrado nesta sexta.

Já a avenida Afrânio Peixoto, na Suburbana, continua com uma faixa interditada no sentido Base Naval, nas proximidades da Madeireira Azevedo, por conta de um deslizamento de terra no local. Não houve vítimas na ocorrência.

Da meia noite até as 12h15 deste sábado, a Defesa Civil (Codesal) recebeu 16 solicitações de emergência, foram sete deslizamentos de terra, duas ameaças de desabamento de imóvel, duas árvores caídas, um galho de árvore caído, três alagamentos e uma avaliação de imóvel alagado. Em nenhuma solicitação houve vítimas.

A Codesal mantém uma equipe de plantão para atender emergências. As ocorrências devem ser informadas por meio do telefone 199. A ligação é gratuita.

