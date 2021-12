Verão chega mais quente na manhã desta sexta

Contrariando a suposta profecia que indicaria o fim do mundo e com previsão de temperaturas superiores às médias históricas, o verão chegou ao hemisfério sul na manhã desta sexta-feira, 21, exatamente às 9h11 (horário de Brasília). No Nordeste, as temperaturas previstas para os próximos três meses variam entre 25º e 40º C. No mesmo período do ano passado, a temperatura máxima foi de 35º C.

Em Salvador, o começo do verão é marcado por forte calor ao longo do dia, com variação de temperatura entre 23º e 32º C. Até a próxima terça-feira, 25, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) antecipa que as altas temperaturas devem permanecer, com o registro de chuvas rápidas no Natal.

Demais regiões - Ao longo dos próximos três meses, como aponta o Inmet, a previsão climática para o Brasil indica chuvas abaixo da faixa normal (40%) entre o centro-norte da Região Nordeste e o Amapá, e acima da média normal (45%) no centro-sul da Região Sul. Ainda para o Nordeste, o Inmet antecipa uma variabilidade espacial e temporal, em algumas localidades, que deve favorecer períodos intercalados de excesso ou déficit de chuvas.

"É importante mencionar que, para a faixa leste da Região Nordeste, o principal período chuvoso costuma iniciar entre os meses de março e abril. Ressalta-se, ainda, a possibilidade de excesso de precipitação nas regiões Norte, Centro Oeste e Sudeste, como resultado da formação de sistemas convectivos locais e de eventos da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) durante os meses de verão", alerta o Inmet, por meio de nota.

