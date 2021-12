Ventos fortes derrubam totem na Barra; mau tempo deve durar até sábado

Salvador amanheceu com chuva forte nesta quinta-feira, 20. Os ventos chegaram a derrubar um totem da prefeitura instalado no Farol da Barra desde o Carnaval. Ninguém ficou ferido. A ventania, que chegou a 60 km por hora, também deixa o mar revolto na orla da capital baiana.

O gari Ivanildo dos Santos, que trabalha na região da Barra, disse que estava atrás da estrutura minutos antes do totem cair. "Assim que eu saí, o poste caiu. Quase que eu morro", afirmou.

Atenção redobrada

O mau tempo também afeta o trânsito na capital. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a pista molhada causa lentidão nas avenidas Paralela, Oscar Pontes e Magalhães Neto.

Os motoristas que circulam pela Calçada e pelo Comércio encontram pontos de alagamento e congestionamento. No Uruguai, a água chega na altura do joelho de quem transita pela região. Algumas casas também foram invadidas.

Na Pituba, uma árvore caiu no fundo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi ferido nem nenhum carro foi atingido. Os galhos da árvore ocupam a via. Funcionários da Limpurb fazem a limpeza do local.

Água já começou a escoar no bairro do Uruguai (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Até sábado

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que o tempo continue fechado nesta quinta. O feriado de Tiradentes, nesta sexta, 21, também deve ser de chuva. O sol só deve voltar a aparecer no sábado, 22, mesmo assim ainda com possibilidade de chuva.

Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Abr 20, 2017 às 4:32 PDT

