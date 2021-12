Ventos fortes deixam bairros da capital sem energia elétrica

Pelo segundo dia consecutivo, alguns bairros de Salvador registraram queda de energia elétrica no início da noite desta sexta-feira, 14.

O abastecimento foi interrompido nos bairros do Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina e em parte da avenida Juracy Magalhães.

De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), o problema foi causado por causa dos fortes ventos que atingem a capital baiana.

Durante a manhã, um defeito em um equipamento da rede elétrica já havia deixado algumas localidades sem energia. A situação atingiu a rua da Paciência, no Rio Vermelho, e adjacências.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), todos semáforos da praia da Paciência, no Rio Vermelho, até a Pituba amanheceram desligados, o que dificultou o trânsito nessa região. O fornecimento de energia foi normalizado às 9h35, conforme a Coelba.

Na noite de quinta, os bairros do Rio Vermelho e Pituba também ficaram às escuras, assim como as regiões do Itaigara, Amaralina, Ondina e Garibaldi.

